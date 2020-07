Virus Lazio, 23 nuovi casi: otto contagiati dal Bangladesh, l'indice Rt sale a 1,13

abbiamo superato la quota dei 2.500 tamponi e abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e piazzale Tosti

. Per quanto riguarda la valutazione settimanale si registra un valore RT a 1.13. Livello di rischio moderato, mentre è buono il punteggio raggiunto dal contact tracing.Nelladei tre casi registrati nelle ultime 24 ore, uno è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione all’Umberto I. C'è poi una persona di rientro dal Nicaragua individuata al test sierologico e una con link ad un cluster familiare già noto.Nellagli 8 nuovi casi sono tutti riferiti all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati.Nellaun nuovo caso giornaliero riguarda un uomo di 79 anni in fase di pre-ospedalizzazione al San Camillo.Nellaun caso nelle ultime 24h e riguarda una donna i 36 anni in fase di pre-ospedalizzazione a Civitavecchia.Nelladei 9 nuovi casi tre sono stati individuati al test sierologico e due in fase di pre-ospedalizzazione. Infine per quanto riguarda le province si registra un solo caso nelle ultime 24h nella Asl di, si tratta di una donna con link familiare al caso di rientro da una visita familiare a Milano.si conferma per il terzo giorno consecutivo Covid free, mentre a Frosinone rimane un solo caso in isolamento. Un solo decesso nelle ultime 24 ore, comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.