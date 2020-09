Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 16:35

Su oltre 10 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 163 casi di Covid , e di questi 120 sono a Roma , e una vittima. Il valore Rt è a 0.52 e il Ministero conferma la buona capacità di monitoraggio.Prosegue l’indagine di sieroprevalenza nelle scuole ad oggi sono stati eseguiti 36.804 test e sono così ripartiti: 14.636 nella città di, 9.732 nella provincia di Roma, 2.368 nella provincia di Viterbo, 2.445 nella provincia di Latina, 1.727 nella provincia di Rieti e 5.896 nella provincia di Frosinone.LEGGI ANCHE --> Altri vaccini possibile scudo contro il Covid: «Allenare immunità innata» Nellasono 60 i casi nelle ultime 24 ore e di questi venti i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna, due dalla Toscana, uno dall’Ucraina, uno dalla Romania, uno dalla Francia, uno dal Ghana, uno dalla Puglia e uno dalla Campania. Ventidue sono i casi con link familiari o contatti di casi già noti e isolati.Nellasono 50 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi trentaquattro i casi di rientro, dodici con link dalla Sardegna, diciannove dal Perù, uno dalla Spagna, uno dalla Nigeria e uno dalla Puglia. Undici sono contatti di casi già noti e isolati.Nellasono 10 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi di rientro, uno dalla Moldavia e uno dalla Puglia. Sette i contatti di casi già noti e isolati.Nellasono 6 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi di rientro, uno con link dalla Sardegna e uno dal Kosovo. Tre sono contatti di casi già noti e isolati e uno è stato individuato su segnalazione del medico di medicina generale.Nellasono 8 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di tre casi di rientro, due con link dalla Sardegna e uno dalla Romania. Due sono contatti di casi già noti e isolati.Nellasono 12 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di cinque casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, uno dall’Inghilterra e uno dall’Emilia-Romagna. Un caso individuato dal medico di medicina generale e cinque sono contatti di casi già noti e isolati.Nelle province si registrano 17 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. Nellasono nove i casi e di questi tre sono casi di rientro, due con link dalla Sardegna e uno dalla Rep. Ceca. Quattro sono i contatti di casi già noti e isolati e un caso è stato individuato al test sierologico. Nellasono quattro i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nellasi registra un caso ed è un contatto di un caso già noto e isolato. Nellasono tre i casi e si tratta di un caso di rientro dal Principato di Monaco e un caso in accesso al pronto soccorso.Si è tenuto oggi presso l’Università degli Studi di Padova, un incontro tra una delegazione tecnica del Servizio sanitario regionale del Lazio ed il direttore del dipartimento di medicina molecolare prof Crisanti. Oggetto dell’incontro è stato l’approfondimento delle metodiche per l’identificazione del virus Sars-CoV2 in funzione dei diversi obiettivi ed interventi di sanità pubblica da implementare per contenere la diffusione del virus in vista della ripresa delle attività produttive e della riapertura delle scuole.