Bollettino Covid Lazio oggi 11 novembre, 894 nuovi positivi (+98) e 8 morti (+3). Tasso di positività al 2,3%. A Roma 344 contagi

Bollettino Covid Lazio. Oggi si 14.662 tamponi molecolari e 22.894 antigenici per un totale di 37.556 test, si registrano 894 nuovi casi positivi (+98), 8 morti (+3), 535 ricoverati (+14), 68 terapie intensive (+6) e +441 guariti. Il tasso di positività è al 2,3%. I casi a Roma città sono 344. Il valore Rt è stabile a 1.3 ed è atteso anche un lieve aumento dell'incidenza a 72.5 per centomila abitanti. Tassi occupazione della rete ospedaliera in lieve incremento ma al di sotto delle soglie di allerta. Al via da oggi la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie, con prevalenza per la classe di età 60/65 anni.

Vaccino bambini, Green pass per ristoranti e cinema anche sotto i 12 anni? Cosa c'è da sapere

Bollettino Covid Roma e Provincia

* Asl Roma 1: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 155 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 87 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



* Asl Roma 4: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl Roma 5: sono 146 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl Roma 6: sono 104 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Le altre province

* Asl di Frosinone: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 81 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 46 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 9 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA