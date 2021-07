Lazio, oggi 164 casi (122 a Roma) e un morto: il bollettino

Covid Lazio, il bollettino di oggi domenica 11 luglio. Su oltre 6mila tamponi (-1406) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 20mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-12) e 1 decesso (-2). I ricoverati sono 128 (-3), le terapie intensive sono 25 (-1), i guariti sono 109. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 122. «Mantenere alta l’attenzione, usare la mascherina quando non e’ garantito il distanziamento, vaccinarsi, soprattutto la fascia dei piu’ giovani, prima di andare in vacanza», ha dichiarato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Ad oggi nel Lazio sono 2.231 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 2.078 in isolamento domiciliare. Mentre 153 persone sono ricoverate, 25 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.376 persone sono decedute e 336.494 guarite. In totale sono stati esaminati 347.101 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

Covid, i casi di contagio a Roma

Asl Roma 1: 56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: 40 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 3: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

La provincia di Roma

Asl Roma 4: 8 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: 0 nuovi casi nelle ultime 24h. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Le altre province

Nelle province si registrano 16 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Frosinone si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Latina si registrano 7 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

