Covid Lazio, bollettino oggi 13 dicembre: 1.470 casi (753 a Roma) e 8 morti. Vaccino ai bambini, D'Amato: «3.000 prenotazioni in 30 minuti»

Covid, il bollettino della Regione Lazio di oggi, lunedì 13 dicembre 2021. Su 13.081 tamponi molecolari e 19.130 tamponi antigenici per un totale di 32.211 tamponi, si registrano 1.470 nuovi casi positivi (-495), sono 8 i decessi (+5), 821 i ricoverati (+39), 114 le terapie intensive (+2) e +466 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,5%. I casi a Roma città sono a quota 753.



«Nella prima mezzora già 3.000 prenotazioni per vaccini pediatrici. Le prime somministrazioni del V-day pediatrico si terranno il 15 dicembre all’Istituto Spallanzani ed in altri 13 hub fra cui il museo Explora, il nuovo Regina Margherita, il Santa Caterina delle Rose, gli ospedali Policlinico Umberto I, Sant’Andrea, ospedale dei Castelli, Spaziani di Frosinone, Goretti di Latina, De Lellis di Rieti e il consultorio famigliare di Viterbo.

Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri oltre 35 mila vaccinazioni, il 20% in piu’ del target», è quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

I dati a Roma e provincia

Asl Roma 1: sono 207 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 501 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 45 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 54 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 214 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 334 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 48 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 205 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 21 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 60 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Dicembre 2021, 17:54

