Coronavirus, il bollettino del Lazio di oggi registra 2.925 casi positivi e 34 decessi in 24 ore. In calo l'indice Rt a 1-04, anticipa l'assessore alla Sanità Alesio D'Amato: «Rt in calo è dato incoraggiante: il virus rallenta e le misure adottate mostrano di essere efficaci». Così l'assessore regionale alla Sanità: «Non bisogna mollare proprio adesso e fare attenzione questo weekend a mantenere il rigore nei comportamenti ed evitare assembramenti».

A Roma 1.495 casi

Su oltre 28 mila tamponi (meno 810 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.925 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 239 rispetto a ieri), di cui 1.495 a Roma. Inoltre, si registrano 34 decessi (meno 15 rispetto a ieri) e più 411 guariti. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Il rapporto tra positivi e i tamponi sale leggermente. Sono 3.018 i ricoveri (più 65 rispetto a ieri9 e 260 in terapia intensiva (più 1 rispetto a ieri)«, commenta l'assessore D'Amato. Il valore Rt in calo a 1,04 »dato incoraggiante, il virus rallenta e le misure adottate mostrano di essere efficaci. Ora non bisogna mollare proprio adesso e fare attenzione questo weekend a mantenere il rigore nei comportamenti ed evitare assembramenti - continua l'assessore -. Superati i 3 mila ricoveri ma la rete ospedaliera nonostante il forte stress sta tenendo grazie alla rimodulazione messa in campo«, conclude.

I dati

Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 470 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 32 sono ricoveri. Inoltre, si registrano 7 decessi di 49, 56, 66, 67, 74, 78 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 2, invece, si registrano 537 positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 198 positivi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano anche 6 decessi di 70, 79, 82, 84, 89 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 488 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 43 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 4 sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 5 sono 421 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 234 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 76, 93 e 94 anni con patologie.

Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 732 positivi e 16 decessi nelle ultime 24 ore. In particolare, nella Asl di Latina sono 192 i nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi di 71, 75, 77 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 220 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 7 decessi di 48, 62, 75, 79, 81, 82 e 84 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 161 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Inoltre, si registrano 4 decessi di 57, 78, 83 e 87 anni con patologie. Infine, nella Asl di Rieti si registrano 159 positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso ci 72 anni con patologie.

Oltre 28 mila tamponi

«Oggi su oltre 28 mila tamponi nel Lazio (-810 rispetto a ieri) si registrano 2.925 casi positivi (+239), 34 i decessi (-15) e +411 i guariti. Il rapporto tra positivi e i tamponi sale leggermente. Sono 3.018 i ricoveri (+65) e 260 in terapia intensiva (+1)». Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Superati i 3 mila ricoveri, ma la rete ospedaliera nonostante il forte stress sta tenendo grazie alla rimodulazione messa in campo» aggiunge l'assessore.

«Oltre 4 mila chiamate ai medici numero verde »

«È partita l'attività della nuova sede della centrale del numero verde 800.118.800 gestita dall'Ares 118. Oltre 4mila le telefonate dei medici». Lo comunica l'assessore alla Sanità e Integrazione socio sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino di Covid-19 a Roma e nelle province.

Covid Italia, bollettino di oggi 13 novembre: 40.902 nuovi casi e 550 morti​

Covid, D'Amato: «Oltre al virus dobbiamo combattere anche le fake news»

Covid Veneto, bollettino: 3.605 nuovi contagi. Luca Zaia: "Niente happy hour a mezzogiorno". L'ordinanza Sull'emergenza "chiedo a tutti i veneti di stringere i denti, di rispettare le nuove restrizioni. Il senso dell'ordinanza di ieri non è quello di trovare la scappatoia per fare l'happy hour a mezzogiorno".





Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA