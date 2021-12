Bollettino Lazio, a Roma impennata di casi (4.266, +1.394 rispetto a ieri). Nel Lazio 8.477 positivi e 10 morti

Oggi nel Lazio su 33.156 tamponi molecolari e 78.318 tamponi antigenici per un totale di 111.474 tamponi, si registrano 8.477 nuovi casi positivi (+2.634), sono 10 i decessi (+4), 1.162 i ricoverati (+35), 154 le terapie intensive (+4) e +1.077 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.266.

Da lunedì 3 gennaio ci sarà il cambio colore in giallo.

«Festeggiamo con prudenza e nel rispetto delle regole. Atteso deciso incremento. Rivolgo un invito a vaccinare i bambini per rientro a scuola in sicurezza. Su dieci decessi sette non erano vaccinati e nessuno aveva la dose booster. Le vaccinazioni non si fermano nemmeno la sera di Capodanno», è questo il commento dell'assessore regionale Alessio D'Amato.

La situazione rispetto a un anno fa: 1.627 ricoveri in meno in area medica, 149 in meno in terapia intensiva, 1.185 isolati a domicilio in meno e 63 decessi in meno.

OPEN DAY: gli open day per dosi booster si terranno sabato 1° gennaio (nella fascia oraria 14-19) presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma e domenica 2 gennaio (fascia oraria 8-18) presso la caserma Verdirosi a Rieti.

VACCINI PEDIATRICI: Si prenota qui

A Roma

Asl Roma 1: sono 1.567 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.112 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 587 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 411 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 849 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.467 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 677 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.345 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 249 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 196 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

