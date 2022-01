Bollettino Lazio oggi 8 gennaio: 14.850 nuovi casi (7.773 a Roma) e 6 decessi (-5). Crescono i ricoverati: 1.400 (+27)

Il bollettino di oggi nel Lazio: su 29.341 tamponi molecolari e 83.610 tamponi antigenici per un totale di 112.951 tamponi, si registrano 14.850 nuovi casi positivi al Covid (+2.945), sono 6 i decessi (-5), 1.400 i ricoverati (+27), 191 le terapie intensive (+1) e +1.662 I guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,1%. I casi a Roma città sono a quota 7.773. Ieri effettuati oltre 61 mila somministrazioni il 12% in piu’ rispetto al target commissariale.

Il Lazio è attualmente in zona gialla.

Un anno fa c'erano 1.471 ricoveri in meno in area medica, 118 in meno in terapia intensiva e 39 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione. Nel Lazio è stata superata la quota di 11,3 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,3 milioni sono dosi di richiamo. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.

Zona gialla: entrano Toscana, Abruzzo, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta Iss: «Rischio epidemia non controllata e non gestibile»

Asl Roma 1: sono 2.018 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 5.283 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 472 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 419 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.655 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.731 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 3.272 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 1.066 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.043 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 413 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 750 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Ritorno a scuola: è stato potenziato il contact tracing (sistema di tamponi) con 37 drive-in a disposizione degli studenti. Si accede solo su prenotazione con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico.

L’elenco delle strutture dove gli studenti possono accedere e sottoporsi a tampone: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant’Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone).

Vaccinazione bimbi: attive le prenotazioni sul portale regionale Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Anche Il Messaggero le ha raccolte qui

Importante: nei centri vaccinali si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

