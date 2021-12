Lazio, bollettino Covid di oggi 27 dicembre: 2.933 casi positivi (1.618 a Roma) e 7 decessi

Covid, il bollettino della regione Lazio di oggi lunedì 27 dicembre 2021. Su 19.066 tamponi molecolari e 20.485 tamponi antigenici per un totale di 39.551 tamponi, si registrano 2.933 nuovi casi positivi (-732), sono 7 i decessi (-2), 996 i ricoverati (+33), 135 le terapie intensive (+1) e +1.078 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.618. Nella giornata di ieri somministrati oltre 27 mila vaccini, il 38% degli adulti ha effettuato la dose booster e sono circa 1,8 milioni le dosi somministrate. Possibile raggiungere a fine anno l’obiettivo delle 2 mln di dosi booster.



«Partono a mezzanotte le prenotazioni nella fascia 16-17 anni (tutti) e 12-15 anni (solo fragili secondo le tabelle individuate dal ministero della salute). Aperti dal 30 dicembre fino alle ore 24 gli hub vaccinali di termini, la vela di tor vergata, eur piazzale del quadrato della concordia, fiumicino lunga sosta e il palasport di tivoli. Le prenotazioni per le somministrazioni notturne potranno esser effettuate a partire dal 29 dicembre sul portale regionale. E’ importante che chi non si e’ ancora prenotato per il vaccino lo faccia subito, nel mese di gennaio ci sono oltre 1 mln di slot disponibili»», è quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Contagi e decessi a Roma

Asl Roma 1: sono 828 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 540 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 250 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 95 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 700 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 438 nuovi casi

Asl di Frosinone: sono 129 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 125 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA