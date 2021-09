Covid Lazio, il bollettino di oggi 29 settembre: 275 casi (107 a Roma) e 4 morti

Covid Lazio, il bollettino di oggi 29 settembre 2021. Su 11.845 tamponi molecolari e 14.354 tamponi antigenici per un totale di 261.99 tamponi, si registrano 275 nuovi casi positivi (+23), in calo rispetto a mercoledì 22 settembre (-16), 4 i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive (+3) e 588 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1%. I casi a Roma città sono a quota 107.

La campagna vaccinale

Oltre l’82% della popolazione over 12 e l’88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. Vaccino antinfluenzale: si parte nella prima settimana di ottobre. Gratuito per gli over 65, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, e i donatori di sangue. Contattare il proprio Medico di famiglia a partire dalla prima settimana di ottobre.

I dati a Roma

Asl Roma 1: 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 53 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3: 24 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 4: 43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: 16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Le province

Nelle province si registrano 95 nuovi casi:

Asl di Frosinone: si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 45 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 10 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 14 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

