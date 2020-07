Roma Capitale di risate con "Le Terrazze Live": in arrivo Giuliani, Rossi, Costa e le cover band delle star

Dal 24 luglio al 12 settembre Roma diventa Capitale di risare e musica con la VII edizione di "Le Terrazze Live" al Palazzo dei Congressi dell'Eur che porterà in scena i fuoriclasse della risatacome Antonio Giuliani, Riccardo Rossi, Max Giusti, Giorgio Montanini, Antonello Costa e i comici di S.C.Q.R..



Il programma artistico de Le Terrazze 2020 sarà arricchito da appuntamenti di spettacolo dal vivo e musicali, in collaborazione con E20 Spettacolo con “Cover The Top”. Sul palco saliranno le tribute band dei Beatles “Beatles Story”, dei Genesis “The Coastliners & Dancing Knights”, di Ultimo & Fabrizio Moro “Sogni Appesi & La Band del Moro”, dei Pink Floyd “The Dark Zone”, dei Queen “Hot Spaces” e di Vasco Rossi “Asilo Republic”.



Ancora tre eventi speciali: il 31 luglio e il 3 settembre i concerti di Poli Ok, classe ’98, sveleranno un inedito lato romantico dell’artista grazie ad un mix perfetto di melodia e trap e, il 12 settembre, lo spettacolo “Luci (e ombre) della ribalta” della compagnia teatrale Cattive Compagnie, che negli ultimi anni ha inanellato importanti successi sia di pubblico che di critica.



Alla fine di ogni evento gli spettatori potranno trattenersi a Le Terrazze fino a notte fonda, accolti dal Cocktail Bar Danzante, a cura del direttore artistico Gianluca Neon, a cui si accede in modo gratuito (ad eccezione degli special events che potrebbero prevedere un biglietto d’entrata) e contingentato.



L'intrattenimento della notte è affidato a Paolo Pompei, dj veterano delle console romane e tra i protagonisti della nightlife, le cui selezioni musicali saranno intervallate dalle esibizioni di Lory, voce simbolo delle notti, accompagnata dalle tastiere di Gianluca Ricciardi.



LE TERRAZZE LIVE - IL PROGRAMMA



Sabato 25 Luglio “S.C.Q.R. - Sono Comici Questi Romani”- Conduce Marco Capretti

S.C.Q.R. Sono Comici Questi Romani, versione live, è la spumeggiante performance dal vivo della fortunata trasmissione televisiva sulla comicità romana andata in onda su SKY Comedy Central. Il Conduttore, da tipico romano innamorato delle espressioni della Città Eterna, avrà il ruolo di narratore e di spalla agli Attori-Comici che di volta in volta si avvicendano, irrompendo sulla scena (11-18 euro+2 euro dp)



Sabato 1 Agosto - ANTONIO GIULIANI in “CoranAction”. L'occhio attento di Antonio Giuliani, pronto a cogliere sempre ogni dettaglio, questa volta ha fotografato l’azione (action) del coronavirus, che ha stravolto la vita di tutti noi. Giuliani analizza e ripercorre i paradossi delle fasi del lockdown, fino ad arrivare ad una considerazione sull’effetto quasi divino e provvidenziale che la pandemia ha generato in alcuni casi, come quello di aver fatto riscoprire a molti il senso della famiglia. Un one man show che dopo momenti di riflessione conduce, con una risata continua, ad un epilogo terapeutico (16-23 euro + 2 euro dp).



Sabato 8 Agosto - RICCARDO ROSSI in “Così Rossi che più Rossi non si può”: in un unico spettacolo vent’anni di carriera, portando sul palco i suoi innumerevoli ritratti di persone e situazioni analizzate nel suo modo assolutamente visionario e dissacrante. Rossi esagera ma non troppo, Rossi giudica ma non troppo, Rossi dipinge un quadro della quotidianità che se visto con i suoi occhi diventa grottesco ma non innaturale, perché in fondo è veramente un po’ così. Mai volgare. Mai scurrile. Mai trash. Sincero. Vero. Onesto. Sino all’ultima parola. Sino all’ultimo ricordo ((16-23 euro + 2 euro dp).



Sabato 22 Agosto - ANTONELLO COSTA in “E’ meglio che faccia da solo”: in scena i personaggi che lo hanno reso famoso come Don Antonino lo zio siculo, Sergio il cugino esaurito, Rocco il lookmaker gay, Tony Fasano figlio degli anni 70, Mc Adelio rapper con la zeppola, Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, il Karacose, il Kitmancula famosa danza russa e il Salsero. La regia e i testi dello spettacolo sono di Antonello Costa. Uno spettacolo coinvolgente, con la partecipazione di Annalisa Costa e 2 bellissime ballerine, per tutta la famiglia, da non perdere assolutamente (11-18 euro+2 euro dp).



Sabato 29 Agosto - GIORGIO MONTANINI con “Come Britney Spears – Covid19 Version”. Il comico sceglie, consapevolmente, una forma espressiva specifica e rigorosa, per veicolare emozioni pensieri e opinioni. Sceglie il palco. Quando l’emotività del momento porta tutti quanti all’istintiva condivisione e liberazione, il comico ha il dovere di rispettare un religioso silenzio. La scelta del palco non concede la libertà di sfogarsi sull’onda dell’emotività. Per il profondo rispetto che deve alla sua scelta, non vomita nel calderone (18-20 euro+2 euro dp).



Sabato 5 Settembre - MAX GIUSTI in “Va tutto bene 2020”: Tra la nostalgia di un passato recente e un presente che nessuno aveva osato immaginare, Max vuole intrattenere il pubblico alla sua maniera, regalando due ore di risate e di spensierato buonumore, in cui poterci illudere che vada veramente tutto bene. È uno show in cui il comico, accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti, si confronta costantemente col pubblico, che pian piano diventa parte integrante dello show, perché dopo aver visto gli spettacoli “a porte chiuse” possiamo dirlo: il pubblico è il vero spettacolo! E allora, seppur distanziati, facciamoci sentire… forte! (16-23 euro+2 euro dp).



LE TERRAZZE “COVER THE TOP” - IL PROGRAMMA



Beatles Story – BEATLES TRIBUTE BAND (24 luglio)

The Coastliners & Dancing Knights – GENESIS TRIBUTE BAND (30 luglio)

Sogni Appesi & La Band del Moro - ULTIMO & FABRIZIO MORO TRIBUTE BAND (7 agosto)

The Dark Zone – PINK FLOYD TRIBUTE BAND (21 agosto)

Hot Spaces – QUEEN TRIBUTE BAND (28 agosto)

Asilo Republic – VASCO ROSSI TRIBUTE BAND (4 settembre)

(ingresso posto unico 12 euro+2 euro dp)



EVENTI SPECIALI

Venerdì 31 Luglio e Giovedì 3 Settembre POLI OK “LIVE” (18 euro+2 euro dp)

Sabato 12 Settembre CATTIVE COMAPGNIE in “Luci (e ombre) della ribalta” (10 euro+2 euro dp)

Inizio spettacoli alle 21,30



BIGLIETTI su ticketone.it o la sera dell’evento dalle 19 in biglietteria; info biglietti: 06.5041647



LE TERRAZZE / Palazzo dei Congressi - Roma EUR – Piazza J.F. Kennedy, 1

Infoline 39 333 4289202 – www.leterrazze.net Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Luglio 2020, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA