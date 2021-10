Quando la volante di Arbore andava in cerca di tori sulla Nomentana

«Volante 1 a volante 2, mi sentite ? C’è un toro che sta bloccando il traffico in via Nomentana...». È stato il tormentone degli anni ‘80, con la tv di satira dell’assurdo fatta da Renzo Arbore e Nino Frassica che faceva più ascolti di una finale del mondiale di calcio grazie alla trasmissione cult “Indietro tutta”.

Ebbene quelle intromissioni ingovernabili dei poliziotti delle Volanti 1 e 2 (interpretati da Arnaldo Santoro e Alfredo Cerruti) in diretta su Rai 2, ieri sono diventate realtà.

Un toro ha bloccato via Laurentina. Non è la famosa via Nomentana però tanto è bastato per far tornare in mente le ore spensierate vissute da un’Italia molto più godereccia. Stavolta il toro non è salito su nessun attico e non minacciava di buttarsi giù dal cornicione.

Arbore aveva svelato a Doc come nacque la gag: «Sentimmo dalla radio di una Volante che si cercavano dei guanti in simil pelle e allora immaginammo le peripezie di un toro molto umano in pieno centro a Roma”. Detto, fatto. Più di 30 anni dopo la tv dell’allegria. E ora il conduttore ride di cuore alla notizia del Toro di via Laurentina: «Non so come abbiano fatto i poliziotti ma gli avrei suggerito di agire come facemmo noi a “Indietro tutta” : per sbloccare il traffico, chiedemmo ai poliziotti di Volante 1 e Volante 2 di trovare la mamma del toro. Perché anche i tori hanno una mamma: e di fronte a lei, non c’è toro che tenga. Così quel figlio a quattro zampe si commosse e si tolse dal centro di via Nomentana».

