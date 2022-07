Incendio a Roma, a fuoco una vasta area verde: a rischio anche il traffico sul G.R.A.

Roma sempre più nella morsa degli incendi. Un enorme rogo si è sviluppato in una vasta area verde a Casal Monastero, all'estrema periferia Nord-Est della Capitale.

Poco dopo le 13, sono entrate in azione quattro diverse squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e un elicottero, oltre a uomini e mezzi della Protezione civile. Il rogo è partito dalla vegetazione su via di Casal Monastero. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme in due particolari punti critici. Il primo riguarda la linea di fuoco che lambisce alcune abitazioni nei pressi del rogo. Il secondo, invece, riguarda il Grande Raccordo Anulare: il fumo sprigionato dall'incendio rischia infatti di compromettere il traffico. Per questo motivo, sul posto sono presenti anche i vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 15:22

