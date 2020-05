Roma, il virus perde ancora forza: solo 28 contagi nel giorno prima della Fase 2

Solo 28 nuovi casi positivi registrati a Roma. Di questi, 23 provengono dai territori di riferimento dell’Asl Roma 1 e Roma 2. Tre i decessi nella Capitale, tutti all’ospedale Umberto I: due donne (di 66 e 83 anni) e un uomo di 87 anni, tutti con patologie pregresse. In provincia invece sono 19 le persone positive in più con 7 morti: 3 nell’area di competenza dell’Asl Roma 4 e quattro nell’Asl Roma 6. Nel resto del Lazio, è ancora più contenuto l’indice di contagio: 3 casi a Latina, 3 a Frosinone e nessuno a Rieti e Viterbo (dove però è deceduta una donna di 91 anni). Il bilancio regionale di queste lunghe settimane di lockdown parla di 4.385 persone attualmente positive (di cui 95 in terapia intensiva), 1.346 ricoverate con sintomi e 2.944 in isolamento domiciliare. Le vittime totali hanno raggiunto quota 508 mentre i guariti sono 1.916. Proseguono i controlli nelle Rsa e nelle cliniche: «Sono 620 le strutture per anziani ispezionate - dice l’assessore regionale D’Amato -. Il caso della Clinica Latina di San Giovanni, con oltre 20 positivi, ha scosso il weekend. Tutti i pazienti sono stati trasferiti allo Spallanzani». Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 08:00

