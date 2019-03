Caos trasporti, l'assessore Meleo: «Non apriremo la Ztl per i guasti della metro»

Niente da fare, anche la Ztl del Centro resta chiusa, così come le tre fermate della metropolitana. Ma così il Centro va in tilt: per i pendolari i disagi aumentano di giorno in giorno e per i commercianti la situazione è catastrofica. Prima la chiusura della stazione di Repubblica, che va avanti dal 23 ottobre scorso quando franò letteralmente una scala mobile con decine di tifosi sopra, e poi i continui guai degli impianti di Barberini e Spagna che, divampati poco prima di Natale quando poi le due fermate vennero chiuse per alcuni giorni, ora sono sfociati in una nuova chiusura ma a lunga scadenza. Atac infatti, a seguito di un guasto avvenuto a Barberini la settimana scorsa, non ha più riaperto la stazione e nel frattempo ha chiuso anche Spagna.

Ad oggi, quindi, e fino a data da destinarsi le tre fermate restano chiuse in attesa di pezzi di ricambio che non arrivano da oltre 5 mesi. Un inferno per i pendolari, che si ripercuote su orari di lavoro e ritardi tra scuole e uffici, ma anche per i negozi del Centro che rischiano di restare deserti, inarrivabili per romani e turisti. Ma la richiesta avanzata dai commercianti, primo fra tutti Gianni Battistoni portavoce di via Condotti, era di lasciare aperta la zona a traffico limitato per far sì che chi volesse raggiungere il Centro, non avendo più a disposizione nessuna fermata della linea A della metro, potesse farlo in auto.

La risposta da parte dell’assessorato ai trasporti è stata immediata: «No». Ed è arrivata direttamente dall’assessore Meleo che ha specificato: «Andremmo solo a creare più traffico. Abbiamo già raddoppiato le navette e siamo in contatto con la centrale che eroga il servizio di superficie per monitorare passo dopo passo la situazione. Se necessario istituiremo anche nuove linee speciali temporanee». La situazione è in continuo evolversi anche per capire come verrà gestito il traffico in Centro e l’accessibilità per una zona in cui i passeggeri, ogni giorno, sono migliaia. Orta si concentrano tutti a Termini e Flaminio, con elevati rischi anche per gli impianti delle due stazioni dove il sovraccarico è inevitabile. Non a caso a Flaminio le scale mobili sono già andate tutte ko.

