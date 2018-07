Rischio Listeria, Findus e Lidl ritirano alcuni surgelati. Casi in tutta Europa, altri marchi coinvolti

Si allarga l'allarme Listeria che ha già spinto Findus e Lidl a ritirare alcuni lotti di prodotti surgelati. Ci sarebbero altri marchi coinvolti e i richiami non riguardano più solo l'Italia:

sottolineato che si tratta un richiamo volontario e in via del tutto precauzionale. «La decisione è stata presa in linea con la politica di massima tutela dei propri consumatori e della qualità dei propri prodotti

. La decisione, «volontaria e in via del tutto precauzionale», di richiamare questi prodotti, sottolinea la società «è stata presa a seguito della segnalazione del fornitore Greenyard, della potenziale contaminazione da listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all'interno dei prodotti oggetto del richiamo».



Findus tiene a precisare che la categoria dei prodotti oggetto del richiamo «prevede il consumo solo previa cottura, come chiaramente indicato sulle confezioni. La cottura del prodotto annulla ogni potenziale rischio per la salute», sottolinea la società. I lotti richiamati sono: Minestrone Tradizione 1 KG (lotto L7311, L7251, L7308, L7310, L7334); Minestrone Tradizione 400g (L7327, L7326, L7304 e L7303); Minestrone Leggeramente Sapori Orientali 600g (L7257, L7292, L7318, L8011), Minestrone Leggeramente Bontà di semi 600g (L7306). Le informazioni sul lotto di produzione, precisa Findus, «si trovano nel riquadro bianco sul retro o sul lato della confezione ove viene riportata anche la data di scadenza».



I lotti ritirati da Lidl. Per quanto riguarda Lidl, invece, l'annuncio da parte della GREENYARD N.V., è sul sito della catena di distribuzione.

Questi i lotti dei prodotti Freshona ritirati: Art. 79520 «Freshona» Mais surgelato, 450g Codice a barre 20417963; Art. 12105 «Freshona» Mix di verdure surgelate, 1000g - Assortimento Gemsemix - Mix di verdure Codice a barre 20039035.



Listeria è una famiglia di batteri composta da dieci specie. Una di queste, Listeria monocytogenes, causa la listeriosi, che colpisce l’uomo e gli animali. La listeriosi è rara ma spesso grave, con alti tassi di ricovero ospedaliero e mortalità.

dalla Germania al Regno Unito passando per l'Austria, in Europa si registrano ritiri di alimenti surgelati a seguito del possibile rischio di contaminazione dal pericoloso batterio di cui è in corso un'epidemia dal 2015 che nel vecchio continente ha causato 47 casi e 9 decessi. Il Listeria monocytogenes si trasmette attraverso cibi contaminati ma viene ucciso attraverso la cottura.Findus haIl ritiro riguarda surgelati a marchio Freshona che in Italia al momento sarebbero stati richiamati nella sola Sicilia.