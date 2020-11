Campania area gialla, vertice a Roma: Conte convoca la sua maggioranza

Il premier Giuseppe Conte ha riunito i capi delegazione dei partiti di maggioranza al governo, il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

La riunione, a quanto si apprende da più fonti di governo, è convocata per fare un punto sulle misure di contrasto al contagio da Covid, alla luce dei dati del monitoraggio. Un passaggio potrebbe anche essere fatto sulla Campania, Regione nella quale sono al lavoro gli ispettori del ministero della Salute.

La situazione in Campania «presenta evidentemente delle criticità, ci stanno arrivando molte segnalazioni» che rendono evidente che la regione non possa restare zona «gialla», trapela da fonti di primo piano del Movimento 5 stelle, secondo le quali la questione della necessità di una stretta in Campania dovrebbe essere posta dai pentastellati in queste ore sul tavolo del governo.

