Meghan Markle, quanti scheletri nell'armadio: da Trump a un ex fidanzato "particolare"

Chenon sarà la classica principessa era chiaro ai sudditi di Buckingham Palace sin da quando il Principe Harry l’aveva ufficialmente presentata. Americana, divorziata e attrice, in questi mesi la bella 36enne non è riuscita a arginare l’esuberanza della sua stramba famiglia, ma non è questo il segreto più pericoloso che la riguarda.Come ha spifferato al mondo intero Andrew Norton, già autore di una più che controversa biografia su Lady Diana, Meghan Markle avrebbe più di qualche scheletro nell’armadio che potrebbe ben presto minare la sua serenità. Femminista convinta e contro Trump, la futura sposa di Harry avrebbe anche un ex fidanzato che lavorava nel mondo dell'hard.