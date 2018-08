A Milano vertice Salvini-Orban, la sinistra scende in piazza per protesta

La Milano a favore dell'accoglienza e dell'integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta per l'incontro in programma nella sede della prefettura tra Matteo Salvini e il premier ungherese, Viktor Orban. Sono già circa un migliaio le persone arrivate alla manifestazione 'Europa senza murì, organizzata dalle stesse realtà che hanno promosso la grande tavolata per l'integrazione che si è tenuta in città lo scorso giugno. Al corteo hanno aderito anche partiti politici, come il Pd, LeU e Possibile, Anpi, sindacati a partire dalla Cgil, centri sociali, collettivi studenteschi, oltre ai Sentinelli di Milano, che sono fra gli organizzatori. La piazza è presidiata dalle forze dell'ordine e l'accesso a corso Monforte, dove si trova la sede della prefettura, è bloccato da camionette della Polizia e da agenti in tenuta anti sommossa. In piazza ci sono anche i ragazzi della 'St Ambroeus Fc', la prima squadra composta da rifugiati iscritta alla Figc, che metterà in scena un allenamento per opporsi alla riapertura dell'ex Cie di via Corelli.

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..