Covid, oltre 8 milioni di italiani over 12 senza vaccino: quasi 3 gli over 50. Brusaferro: incidenza scende

Sono ancora 8.393.051 gli italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino anti-Covid. Si tratta del 15,54% della popolazione vaccinabile. È quanto emerge dal report settimanale della struttura del Commissario Francesco Figliuolo. Di questi, 2.987.859 sono ultracinquantenni, 3.996.994 nella fascia di età dei 20-49 anni e 1.408.268 in quella dei 12-19 anni.

Covid, ISS: efficacia vaccini mRna invariata nella popolazione generale dopo 6 mesi

Sono 1.080.499 i vaccini anti-Covid somministrati nell'ultima settimana - secondo l'ultimo report della struttura commissariale - per una media di 154.357 al giorno. Complessivamente le dosi fornite all'Italia dall'inizio della campagna ammontano a 99.711.592; quelle somministrate sono 85.883.424; ne restano dunque quasi 15 milioni conservati nei frigoriferi. Il ciclo vaccinale è stato completato da 43.068.360 italiani, pari al 79,7% degli over 12 (la popolazione vaccinabile) ed al 72,7% della popolazione complessiva.

Brusaferro: curva continua a decrescere

«Nella mappa europea si iniziano a vedere molte zone verdi, e in Italia l'andamento della curva è molto controllato e la curva continua a decrescere ed in tutte le fasce d'età». Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di regia. «C'è un continuo decremento dei casi anche nella fascia di età inferiore ai 12 anni». «Nella indagine flash il 100% dei ceppi sequenziati in Italia si conferma della variante delta», ha proseguito Brusaferro. «Il quadro generale è di una circolazione del virus in fase decrescente, con una diminuzione dell'incidenza, che consente il tracciamento dei contatti stretti, e continua il calo dei ricoveri e il rischio è basso in quasi tutte le regioni. Da qui l'importanza di completare i cicli vaccinali e di fare richiami alle categorie più fragili. È molto importante continuare a fare il tracciamento dei casi per contenere la diffusione del virus».

«La situazione è stabile e in decrescita - ha sottolineato Brusaferro - È importante lavorare nella prospettiva di una riapertura di tutte le attività, come di fatto sta avvenendo, ma mantenendo la prudenza, promuovendo la vaccinazione e ricordando che siamo ancora in una fase pandemica sia pure con una circolazione del virus contenuta».

Scende incidenza dei casi

Scende l'incidenza settimanale dei casi di Covid ma 4 regioni rimangono a rischio moderato. È quanto si legge nel report settimanale dell'Iss. Continua quindi a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - 26/09/2021) della settimana precedente. Nel periodo 15 - 28 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 - 0,86), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Il monitoraggio settimanale sull'andamento dei casi di Covid in Italia che sarà presentato oggi, ora all'esame della cabina di Regia.

Scendono i ricoveri in terapia intensiva

Anche il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 5/10/2021), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 459 (28/09/2021) a 433 (5/10/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,1%. Anche il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.418 (28/09/2021) a 2.968 (5/10/2021).

Quattro Regioni a rischio moderato

Quattro Regioni e Province autonome (PA) risultano classificate a rischio moderato questa settimana: si tratta di Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d'Aosta. Le restanti 17 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso. La scorsa settimana solo una Regione, il Lazio, risultava a rischio moderato. Due Regioni/PA (Basilicata e PA Trento) riportano un'allerta di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

Variante Delta resta dominante

La variante Delta è dominante in Italia dal mese di luglio. Questa variante è dominante nell'intera Unione Europea ed è associata ad una maggiore trasmissibilità. La bozza di Monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, sottolinea come «una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenuta da varianti emergenti». È opportuno, si rileva nella bozza del Monitoraggio, realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l'attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale.

