Salvini: «Io, disposto a tutto per l'Italia ma mai con Matteo Renzi»

Sull'interruzione dell'esperienza del governo gialloverde, Salvini ha spiegato: «C'è un governo fermo purtroppo da settimane e da mesi, i governi fermi non servono a nessuno: abbiamo scelto di dare uno scossone. O c'è un accordo per lavorare bene per i prossimi anni, oppure c'è la via del voto. Vi aggiorneremo. Faccio e farò di tutto per evitare che il Pd torni al governo», ha ripetuto in più passaggi il leader della Lega. «Se nelle prossime ore si vedranno tornare all'assalto delle poltrone chi è stato fatto uscire dirò ai m5S: ma veramente volete riportare al potere quelli che definivate 'il Partito di Bibbiano e di Banca Etruria?' Io non avrei mai il fegato per fare una roba del genere, con tutti ma mai con Renzi, sono disposto a fare tutto ma con Renzi e la Boschi no».

: «Per l'Italia faccio tutto ma non chiedetemi di andare con Renzi, con la Boschi, o i Casini e le Boldrini . La situazione politica è piuttosto confusa, la via maestra è sempre quella delle elezioni quando non ci sono maggioranze chiare. Oggi ci sarà un incontro tra vertici del Pd e i Cinque stelle; mi auguro nessuno pensi di lasciare l'Italia in mano a un partito che ne ha combinate di cotte e di crude», ha proseguito Salvini, riferendosi al Pd. «La sovranità appartiene al popolo se non ci sono maggioranze. Se si vota in autunno di governi ne fai due non uno, se voti a inizio novembre entro il mese ha il nuovo parlamento e il governo ed entro dicembre la manovra». Infine Salvini ha ricordato che ieri è stato pubblicato il provvedimento che dà risarcimenti immediati a chi è stato truffato «da banchieri disonesti e non voglio ricordare chi c'era al governo» quando accadde.