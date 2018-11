Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Ho appena firmato il decreto che dà il via libera a un finanziamento di 37 milioni di euro per il triennio 2017-2019: serve per realizzare 428 sistemi di videosorveglianza in altrettanti Comuni italiani”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini.