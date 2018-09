di Simone Pierini

Arrivano i. «Dal 5 settembre in, da Milano fino a Catania, inizierà ladel taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro». Lo scrive il ministro dell'Intero, Matteo Salvini, su Facebook.«Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere garantire loro i migliori strumenti per poter DIFENDERE in modo adeguato il popolo italiano», aggiunge il leader della Lega concludendo: «Orgoglioso del lavoro quotidiano delle forze di Polizia e Carabinieri!».