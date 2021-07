Vaccino, Salvini glissa: «Lo farò ad agosto, aspetto il mio turno. Vi inviterò per un cocktail party»

Perché Matteo Salvini non si è ancora vaccinato contro il Covid, e quando lo farà? Alla domanda il segretario e leader della Lega è stato spesso evasivo, e anche oggi ha glissato, restando tra il serio e il faceto a margine della presentazione del candidato sindaco a Milano Luca Bernardo. «Ho prenotato il vaccino per agosto, quando verrà il mio turno, visto che a differenza di altri non scavalco la coda, vi inviterò e faremo un grande cocktail party. Così almeno tutti saranno tranquilli. Se a me danno una data la rispetto e ad agosto quando toccherà a me ci andrò», ha detto Salvini fuori dal Palazzo delle Stelline.

«Sul Ddl San aspetto una telefonata di Letta», ha aggiunto Salvini augurandosi che il confronto col segretario Pd avvenga «prima di andare allo scontro in Aula», e che l'ex premier «raccolga l'invito al dialogo, non tanto di Salvini quanto del Papa, e quindi si tolga dal testo quello che divide: gender nelle scuole e la censura della libertà di opinione e di parola. E approviamo delle pene pesanti per chi offende e discrimina». «Se così non fosse - ha aggiunto - se volesse andare allo scontro, vuol dire che sarà lui ad affossare la sua legge».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 13:16

