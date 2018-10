Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Un tunisino di 40 anni, clandestino e pluripregiudicato, è stato fermato dalla polizia perché sospettato di aver messo a segno decine di colpi nel centro di Padova. Fuori dall’Italia questi delinquenti! E avanti col piano di rafforzamento degli organici di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. A Padova, in Veneto e in tutte le questure d’Italia. Grazie alle forze dell’ordine e un abbraccio ai padovani. Per i criminali è finita la pacchia!”. Così Matteo Salvini, sul caso del tunisino di Padova arrestato dalla polizia, ma sul quale gravava un ordine di espulsioneInfatti, gli uomini della squadra Mobile di Padova hanno arrestato un tunisino 40enne irregolare con i documenti perché ritenuto l'autore di una serie di 'spaccatè alle vetrine dei negozi della città. Stando agli elementi raccolti dagli agenti, coordinati dal pubblico ministero Roberto Piccione della procura della Repubblica di Padova, asono riconducibili una parte delle oltre trenta spaccate compiute in centro a Padova dalla primavera scorsa ad oggi., dove lo straniero abitava in un'abitazione intestata alla sorella. In casa gli agenti hanno trovato articoli di abbigliamento, pelletteria e biciclette che potrebbero essere state rubate dal tunisino nel corso delle spaccate.L'uomo, che utilizzava per i suoi rapidi raid una bicicletta,per una spaccata in centro. Finito in carcere, era stato sottoposto alla procedura per l'espulsione,. Una volta scarcerato Ben Lazhar. Ora la polizia sta cercando un altro uomo che potrebbe essere responsabile, insieme al tunisino, di altri colpi ai negozi. «Sono molto soddisfatto che il presunto colpevole di questi furti sia stato trovato e per questo faccio i miei complimenti al questore e ai suoi uomini - ha detto il sindaco Sergio Giordani - le spaccate in città avevano provocato molto clamore»