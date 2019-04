Salvini: «Tornano a casa loro. È solo l'inizio». Rimpatriati 13 detenuti romeni, il volo partito da Ciampino

Un gruppo diarrestati in Italia è stato trasferito nel loro Paese di origine, grazie ad un piano di volo sulla tratta Roma-Bucarest organizzato oggi dallo Scip (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) e dal'Aeronautica Militare. I detenuti sono 12 uomini ed una donna, arrestati in Italia: 4 condannati per omicidio, 7 per riduzione in schiavitù, sequestro di persona violenza sessuale e induzione alla prostituzione, e 2 per reati contro il patrimonio rapina e ricettazione.