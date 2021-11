Salvini: «Polemiche contro Bolsonaro incredibili, mi scuso con popolo brasiliano»

(Agenzia Vista) Pistoia, 02 novembre 2021 "Voglio scusarmi con il popolo brasiliano per le polemiche nei confronti del presidente Bolsonaro venuto qui per onorare i caduti brasiliani morti per la nostra libertà, che hanno combattuto fascisti e nazisti sul serio". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Pistoia, a margine della cerimonia per i caduti brasiliani nella seconda guerra mondiale, a cui partecipa il presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 11:22

