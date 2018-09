Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Quota 100 con 64 anni? No, è assolutamente troppo alto. Io ho chiesto al massimo 62». Lo ha detto il ministro dell'Interno,, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta parlando delle pensioni.Come noto il governo gialloverde vuole smontare la legge Fornero e consentire di andare in pensione con quota 100, cioè il numero a cui si arriva sommando età anagrafica e anni di contributi. C'è chi ipotizza anche quota 100 senza alcun vincolo. «Smontare la Legge Fornero è dare risposte concrete al paese: lavoriamo a "quota 100" senza vincoli per restituire i diritti rubati a tanti lavoratori da quel provvedimento e per aprire il mondo del lavoro a migliaia di giovani», avevano dichiarano in una nota i capigruppo della Lega di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.Per le pensioni, «sì a quota 100 ma con almeno 64 anni di età e 36 di contributi e con flessibilità, e sconti sugli anni di uscita dal lavoro per le categorie dei lavoratori precoci e delle donne con figli», aveva deto invece Alberto Brambilla, consulente del vicepremier ed esperto in Italia di politiche previdenziali. Per le pensioni, la proposta Brambilla prevede, oltre all'uscita dal lavoro a 64 anni con almeno 36 anni di contributi, la sostituzione dell'Ape social «per tutti i lavoratori, con un Fondo esuberi, sulla scia di quanto già sperimentato con successo ad esempio dalla categoria dei bancari».«La pace fiscale è per quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, per chi è in contenzioso con Equitalia», ha detto poi il ministro dell'Interno. «Non è un regalo - ha assicurato Salvini - è gente che è disperata, che pagherebbe il 10% del dovuto, gente che per riavere un conto corrente, correrebbe a pagare. Si possono così incassare più di 20 miliardi di euro».