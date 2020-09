Salvini: «No al Mes, preferisco chiedere soldi ai risparmiatori italiani»

Recovery plan, le linee guida del governo Conte

dice: in un'intervista a Uno Mattina, il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno ha respinto l'ipotesi dicendo di preferire chiedere soldi agli italiani. «Negli articoli 13 e 14 del trattato del Mes questi sono soldi da restituire a un organismo che ha sede in Lussemburgo. Preferisco chiedere i soldi ai risparmiatori italiani, se ci fidiamo degli italiani non abbiamo bisogno di alcun Mes», ha detto Salvini.«Da marzo chiediamo un confronto e un dialogo su- ha aggiunto il leader leghista - Se l'Europa ci chiede di tornare alla legge Fornero o propone una tassa patrimoniale, come Lega collaboriamo ma non siamo a disposizione. Le condizioni del dialogo sono che ci guadagnino gli italiani. Sull'immigrazione vogliamo collaborare ma bloccate questi sbarchi.».Sulla scuola «abbiamo depositato ieri la», ha aggiunto Salvini. «Il voto per le regioni è concreto e non ideologico. Sarà un voto che non avrà grandi conseguenze sugli equilibri di governo, e non utilizzeremo il voto per andare contro Conte», ha aggiunto riguardo il voto di domenica e lunedì. Quanto al referendum: «Siamo coerenti e vogliamo mantenere la parola, votiamo per la quinta volta sì. Non voglio fare la figura di un Renzi qualunque. Il solo taglio dei parlamentari non salva gli italiani, l'unico problema attuale è il lavoro».