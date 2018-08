Il mio obiettivo è il noway australiano: nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. L’Italia non è più il campo profughi d’Europa

. E ancora:

Con la mia autorizzazione, dalla Diciotti, non scende nessuno. E se c'è qualche procuratore che mi vuole interrogare, sono pronto domani mattina a spiegare le mie ragioni».



È un fiume in piena il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che in un'intervista a Rtl, interviene in merito alla vicenda della nave Diciotti e le indagini della Procura di Agrigento, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Il ministro ha anche detto di aver parlato con il premier Giuseppe Conte: «Ieri ho parlato con lui e siamo in perfetta sintonia».



Intanto il Garante delle persone detenute e private della libertà, del quale una delegazione sarà oggi su nave Diciotti su cui da giorni si trovano oltre 170 migranti, è pronto a presentare una comunicazione in procura ad Agrigento qualora rilevasse situazioni che testimonino una violazione dei diritti.



Per l'organismo garante si tratta di un atto dovuto muoversi in questo senso tutte le volte in cui si rilevano condizioni di violenza o trattamento inumano. In questo genere di comunicazione non si riferisce di possibili reati, cosa che spetta alla Procura, ma si fornisce una descrizione di quanto osservato e rilevato per fornire uno strumento di valutazione ai magistrati.