Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili.

Oggi alle 11 in Piazza del Popolo un minuto di silenzio. #Ancona pic.twitter.com/0bkQiKgMAX