Salvini a Mondragone, il Covid è un ricordo: selfie tra la folla, tutti senza mascherina

Covid è ormai un ricordo per Matteo Salvini , che è tornato a Mondragone, nel casertano, dove lunedì c'erano stati incidenti e contestazioni con gli attivisti dei centri sociali napoletani: boom di selfie tra la folla e rigorosamente senza mascherina per il leader della Lega, che durante la sua visita a sorpresa ha promesso che continuerà «a tornare nel Casertano e in Campania fin quando non verranno messi al centro il lavoro, la sicurezza, e la tranquillità delle persone».



«Sui palazzi ex Cirio bisogna fare come le amministrazioni di centro-destra, ovvero verificare i contratti di affitto», ha detto Salvini nel corso della visita a Mondragone, dove ha incontrato al locale Molo 46, sul lungomare, sostenitori, cittadini e operatori economici. «Come nei comuni amministrati dalla Lega - prosegue Salvini - bisogna garantire italiani e stranieri che hanno diritti ma essere implacabili con gli stranieri irregolari e gli italiani che se ne approfittano subaffittando in nero».

«Ripartiamo da Mondragone ma senza i sassi dei centri sociali. Oggi ho ascoltato i problemi del territorio, le sue ricchezze e bellezze», ha detto l'ex ministro dell'Interno che ha detto che «ho potuto incontrare allevatori, agricoltori, ristoratori, balneatori, imprenditori, le mamme con bimbi autistici, le insegnanti, i soccorritori del 118. La Regione può fare molto, può tagliare burocrazia, aumentare fondi a disposizione, sostenere le imprese».

