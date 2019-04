Un posto che fa discutere. Ci sono molte polemiche, proprio la domenica di Pasqua, per un post pubblicato su Facebook da Luca Morisi, il responsabile della comunicazione digitale di Matteo Salvini. Nella fotografia incriminata, in primo piano, si vede il vicepremier Salvini con un mitragliatore in mano. Foto accompagnata da unt esto di Morisi «Vi siete accorti che fanno di tutto per gettare fango sulla Lega? Si avvicinano le Europee e se ne inventeranno di ogni per fermare il Capitano. Ma noi siamo armati e dotati di elmetto! Avanti tutta, Buona Pasqua!», è scritto nel post di Morisi. Entusiasti i commenti degli utenti, a corredo dell'immagine: «Non ci fermerà nessuno, abbiamo le spalle larghe».









Però in molti, sui social e non, si sono scatenati contro la scelta di Morisi di postare una foto di un'arma proprio nel giorno di Pasqua e nei confronti dello spin del ministro sono arrivate anche numerose richieste di dimissioni da parte di alcuni esponenti delle opposizioni.

