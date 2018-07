Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno oggi alle 12 incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un colloquio che dovrebbe portare ad un abbassamento dei toni da parte del ministro dell’Interno: il nocciolo della questione riguarda la sentenza della Cassazione sul via libera al sequestro dei fondi della Lega fino a 49 milioni.



Secondo il Corriere della Sera, Salvini dovrebbe ‘abbassare’ il suo profilo per parlare a Mattarella sulla questione: la Lega, dopo la sentenza, rischia infatti di ritrovarsi a corto di fondi, e quindi impossibilitata a svolgere il suo lavoro. Insieme a Salvini, al Colle potrebbe salire anche Giancarlo Giorgetti, braccio destro del leader leghista e già in passato nome forte per Palazzo Chigi.

Salvini vedrà poi, nel pomeriggio, il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. L'appuntamento con Conte, già fissato negli scorsi giorni, verterà sul tema dell'immigrazione. «Si parte amici, sarà una settimana intensa e spero utile, con incontri a Roma e in Calabria, in Lombardia, in Veneto e in Abruzzo, in Austria e in Russia

Sul mio obiettivo, prima gli Italiani, nessuna minaccia potrà farmi cambiare idea! Buona settimana anche a Voi!».

», scrive Salvini, su Facebook, postando una sua foto a bordo di un volo.