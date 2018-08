Il riferimento del ministro Salvini è alle dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Agrigento a settembre dell'anno scorso. «La maggior parte dei barconi arriva in piena notte o all'alba. Alcuni, però, approdano anche in pieno giorno. Il fenomeno, che si registra nell'Agrigentino, ma non soltanto, è stato etichettato come 'sbarchi fantasmà. Ed è un'immigrazione pericolosa», aveva detto Patronaggio. «Ci sono persone che non vogliono farsi identificare, gente già espulsa in passato dall'Italia o appena liberata con l'amnistia dalle carceri tunisine o magari che ha preso parte alle rivolte del 2011. Tra loro potrebbero esserci anche persone legate al terrorismo internazionale. Per questo penso che siamo di fronte a un tipo di immigrazione pericolosa», aveva aggiunto.

Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, su Twitter, torna sulla polemica migranti. Attacco frontale aldi, Luigi Patronaggio, che indaga sul caso della nave Diciotti. «Qualche mese fa il procuratore di Agrigento (quello che mi sta indagando) diceva: 'Il rischio di terroristi a bordo dei barconi è alto. Ha cambiato idea? Per me il problema rimane lo stesso anche oggi».