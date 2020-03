Matteo Salvini e Francesca Verdini, passeggiata nel centro di Roma senza mascherina: «Andavo a fare la spesa»

All'indirizzo di Matteo Salvini erano arrivate le critiche del vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, Michele Bordo: «Oggi sulla stampa - afferma il parlamentare in una nota - vediamo una foto di Salvini mano nella mano con la sua compagna ieri a spasso nel centro di Roma. Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto - continua l'esponente del Pd -, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini. È l'ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani. La gente è stanca di passerelle televisive e bugie. Lo dimostrano il calo di credibilità di Salvini e il crollo della Lega nei sondaggi. In questo momento di grande difficoltà, di incertezza e di emergenza - conclude Bordo -, i cittadini si aspettano invece dalla politica serietà, verità e risposte concrete tanto sul piano sanitario che su quello economico».

«Non è una passeggiata,esce a fare la spesa, velocemente, sotto casa, anche io penso di averne diritto, le polemiche le lascio alla sinistra». Così, in diretta Facebook, replica alle critiche per la«Non andavo a passeggiare al Colosseo, come tutti esco per andare o in farmacia o per andare a fare la spesa. C'è qualcuno che riesce a fare polemica anche per il fatto cheesca a fare la spesa. Voi uscite a fare la spesa? Sì. Penso di avere il diritto anche io di fare la spesa velocemente, rapidamente, sotto casa. A meno che a sinistra non ritengano che Matteo Salvini non possa fare la spesa», aggiunge.