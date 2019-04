​​Salvini: «La foto con il mitra? Polemiche fondate sul nulla»

Matteo Salvini

risponde alle polemiche relative alla foto postata da Luca Morisi , il suo collaboratore per la comunicazinoe social, nel giorno di Pasqua. Morisi aveva messo on line una foto del "Capitano" armato di un mitra. La cosa aveva suscitato anche alcune richieste di dimissioni dello stesso Morisi. «Sono polemiche fondate sul nulla, questa mattina ho pubblicato la foto di tre peluche che ho portato in gita per mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche. Se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare vuol dire che stiamo lavorando bene».