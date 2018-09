«Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite Iva, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Così il vicepremier Matteo Salvini, che questa mattina ha riunito i vertici del Carroccio per fare il punto sui temi economici, in vista della manovra.



«Siamo persone serie, il governo nasce per durare a lungo - sottolinea Salvini - . Gli italiani ci premiano per chiarezza e coerenza, quello di oggi è stato il primo di una serie di incontri».