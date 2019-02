Salvini, caso Diciotti: il popolo M5S su Russeau vota "sì" all'immunità

«Con questo risultato i nostri iscritti hanno valutato che c'era un interesse pubblico nella vicenda Diciotti e che era necessario ricordare all'Europa che c'è un principio di solidarietà da rispettare». Così su Facebook Luigi Di Maio commenta l'esito del voto online sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini.

La maggioranza degli iscritti a Rousseau ha deciso che deve essere negata l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso«Relativamente alla risposta: 'Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procederè hanno votato 30.948 (59,05%). Relativamente alla risposta: 'No, non è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere approvata l'autorizzazione a procedere' hanno votato 21.469 (40,95%)», si legge sul Blog delle Stelle.