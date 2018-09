Salvini: campi rom chiusi entro fine legislatura

«L'obiettivo è chiudere tutti i campi rom entro la fine della legislatura». L'annuncio del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini arriva durante la conferenza stampa per il via libera del Cdm al decreto sicurezza e immigrazione​.

🔴 #DecretoSalvini Sicurezza e Immigrazione, alle 12.38 il Consiglio dei Ministri approva all’unanimità!

Sono felice😁.

Un passo in avanti per rendere l’Italia più sicura.

Dalle parole ai fatti, io vado avanti! pic.twitter.com/VvWdKgfxkS — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 settembre 2018

«È stato il decreto più condiviso, più modificato della storia almeno di questo governo», ha detto il ministro dell'Interno. «Togliere la cittadinanza a chi è stato condannato per reati di terrorismo è assoluto buon senso», ha aggiunto il vicepremier presentando il dl che porta il suo nome. «Per i richiedenti asilo lo stop alla domanda si avrà in caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado. Questa è stata una delle mediazioni aggiunti e suggerite».«Non lediamo nessuno diritto fondamentale: se entri a casa mia e spacci ti accompagno da dove sei arrivato», ha detto poi Salvini. «Se sei condannato in via definitiva è di buon senso toglierti al cittadinanza», ha aggiunto.