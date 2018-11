Salvini difende gli arbitri: «In Milan-Juve un vaffa ci può stare. Nei campi di periferia in 300 finiti all'ospedale»​

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

protagonista di Alla lavagna suinsieme ad alcuni bambini di età compresa tra i 9 e i 12 anni: una presenza, quella del ministro dell'Interno sul terzo canale, che non è passata di certo inosservata. Sul web non sono mancate le polemiche, ma poi l'attenzione si è focalizzata sudella classe che ha incontrato per una lezione il leader leghista e vicepremier.Il, nella foto di gruppo scattata in occasione della puntata di ieri, appare nettamente in disparte e l'espressione del volto non trasuda certo euforia o felicità. Sulnon è mancata l'su colui che è già stato ribattezzato come il 'bambino dissidente': «È lui il, ha fatto piùlui dei partiti». E ancora: «Guarda caso, ha anche una. Io controllerei meglio per vedere se ha anche un Rolex...».