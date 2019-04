Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato a Roma (dove ieri ha assistito al gran premio di Formula E) su molti temi relativi alla sicurezza, dalla pustola elettrica all'assetto delle forze dell'ordine: «A giugno arriva in dotazione delle forze dell' ordine la pistola elettrica». Questo l'annuncio forte in occasione della convention del partito nel Lazio. L'altro tema forte affrontato è quello della droga: «Aumentare le pene per gli spacciatori e ridurre la quantità di cui possono essere in possesso per evitare la galera. Bisogna trasformare da lotta a guerra la battaglia contro gli spacciatori».



Nuova stoccata alla Raggi. «Ieri il sindaco di Roma c'è rimasta male ma bisogna avere le spalle larghe: se si vuole fare il sindaco o il ministro, o l'assessore si deve capire cosa si è in grado di fare». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini che aggiunge «ieri c'è stata la gara di Formula E... probabilmente l'unico momento in cui le macchine giravano per Roma senza fermarsi». Non occorre uno scienziato per portare via la mondezza, svuotare i cestini, evitare i gabbiani stile avvoltoi. Io ho invitato la gente a votare la Raggi ma ora quando la gente mi vede dice: fate presto ».