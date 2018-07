Salvini a sorpresa all'Old Fashion di Milano, il locale vicino a cui fu aggredito il primo di

ue notti fa.Per l'aggressione di Bettarini in quattro sono stati arrestati per tentato omicidio. La discoteca riapriva dopo l'ordine di chiusura per 30 giorni disposta dal questore Marcello Cardona, in seguito a una decisione del Tar che ha stabilito una sospensiva dal provvedimento del questore e Salvini, come raccontano alcuni quotidiani, è arrivato poco prima dell'una di notte del 12 luglio, giorno in cui si era dibattuto sull'approdo della nave Diciotti e Salvini era stato a Innsbruck per la riunione informale tra i ministri dell'interno dell'Unione europea.Jeans e maglietta nera della guardia costiera di Vibo Valentia, Salvini si è fatto ritrarre accanto al titolare del locale, Roberto Cominardi, in una foto postata su Instagram dal dj Marco Iacoianni, in arte 'Squalo Iacò. «Abbiamo parlato anche delle nostre figlie - ha raccontato Cominardi - non solo del locale. Certo Matteo si è detto molto contento della riapertura dell'Old Fashion. Ci siamo ripromessi di mettere le cose a posto, la sicurezza sta a cuore a tutti e noi siamo a fianco della Polizia».