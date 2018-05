LEGGI ANCHE

Non solo: «Fratelli d'Italia non farà parte né sosterrà un governo se fosse confermato che sia a guida del professore Giuseppe Conte. Lo facciamo per rispetto della volontà popolare e dei nostri sostenitori. Non penso che i cittadini che hanno votato per un governo di centrodestra siano contenti che ci sia a Palazzo Chigi un altro tecnico, espressione del M5S, di sinistra, amico di Boschi e Napolitano».

«Salvini è caduto nella trappola. È l'unico generale che conosco che avendo vinto la guerra si consegna al nemico, lasciando una parte delle truppe sul campo di battaglia», attacca Meloni. E aggiunge: «Penso che Salvini sia caduto nella trappola del Movimento 5 Stelle di farsi isolare e indebolire per poi finire sostanzialmente in un governo del MoVimento 5 Stelle».