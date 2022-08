Salvini elogia TikTok: «Non solo balletti, raccolgo idee. Leva militare? La maggioranza è favorevole»

Matteo Salvini elogia TikTok, lancia una frecciatina a Carlo Calenda e si 'coccola' il pubblico degli adolescenti, o meglio tenta di farlo. Il leader della Lega, parlando del social in voga tra i giovanissimi, afferma che su TikTok «non ci sono solo i balletti dei 14enni», ma «raccolgo idee». E proprio su TikTok, afferma Salvini, sarebbero arrivati gli spunti sulle sue proposte riguardo la leva militare e l'abolizione del numero chiuso per alcune facoltà universitarie.

«Ogni modo per comunicare è benvenuto, quando la politica si avvicina ai cittadini è una buona cosa. Poi, su TikTok non ci sono solo i 14enni che fanno balletti. Io tutte le sere a mezzanotte sono in diretta su TikTok. Ho visto che Calenda ha qualche migliaia di persone che lo seguono, bene. Noi, ieri sera, eravamo 530 mila, perché le cose non le improvvisi. Non è che vai su TikTok fai il balletto e sei a posto. A me serve perché raccolgo idee», ha detto Salvini.

«Ad esempio, la proposta di eliminare il numero chiuso per medicina e le facoltà sanitarie e scientifiche arriva anche dai social, dagli studenti. Alcune cose su cui non arrivo, arrivano dai social», dice. Ma molti giovani sono contrari al ritorno dell'obbligo militare. «No, c'è discussione su questo - dice Salvini - c'è chi ne ha timore e c'è chi vorrebbe farlo. La maggioranza degli italiani lo chiede».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Agosto 2022, 11:40

