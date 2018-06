«Oggi Renzi era in trasmissione tv e ha detto che ero un bullo. Mi hanno chiesto cosa gli rispondo: a Renzi non ho tempo per rispondere, gli hanno già risposto gli italiani che l'hanno mandato a casa. Mi interessa lavorare». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante un comizio a Cinisello Balsamo.

Domenica 17 Giugno 2018