Matteo Salvini e Francesca Verdini, mano nella mano alla Festa del Cinema: la foto che smentisce la crisi

Lunedì 21 Ottobre 2019, 14:20

Ma quale crisi. Matteo Salvini e la sua giovanissima fidanzata Francesca Verdini , 28 anni, sono innamoratissimi. Mano nella mano sono stati paparazzati all'Auditorium dove hanno presenziato ad Alice nella Città, festival cinematografico internazionale dedicato alle giovani generazioni che si tiene nell'ambito della Festa del Cinema di Roma.Look casual per lui, camicia bianca e jeans mentre lei opta per un total black. Si sorridono, chiacchierano, occhi negli occhi. Chiacchiere smentite, dunque. Matteo e Francesca, certo, si fanno vedere sempre meno sui social che avevano visto sbocciare passo passo il loro amore (lei che esce da casa di lui la mattina indossando gli abiti del fidanzato, lei che lo bacia maliziosa nel bel mezzo del ricevimento per l'Indipendence Day all'ambasciata Usa, lui che passa un week end nella villa toscana dei Verdini e amen se un tempo Denis era visto dai leghisti come il male assoluto...).Si era persino parlato di un ex corteggiatore di Temptation island che insinuava la bella Francesca e invece ecco le immagini che confermano: l'amore va a gonfie vele.