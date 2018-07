Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lite social tra. Il ministro dell'Interno avrebbe postato su Facebook un video in cui la cantante lo manderebbe letteralmente a quel paese durante un concerto a Comacchio.Nel filmato, girato il 5 luglio scorso, Nina Zilli dice: «Siamo nel 2018, tutti devo avere il diritto alla vita.». E il leader della Lega, a corredo del video, avrebbe commentato su Facebook : «Abbiamo una vincitrice per il».Come riporta il Corriere , la cantante avrebbe replicato così: «Mi sono fatta prendere dall’enfasi e ho detto quell’insulto. Me ne scuso, forse avrei dovuto dire, per quanto il vaffa sia stato sdoganato. Ma rimango della mia opinione, non ce la si prende con i bambini e con chi scappa dalla guerra».