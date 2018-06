Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

continua ad essere attivissimo sui social network e ne approfitta, ancora una volta, per mandare dei chiari messaggi ai suoi contestatori. Nel mirino del leader della Lega, e ministro dell'Interno, ci sono due dei personaggi più odiati dalla variopinta destra italiana:L'ex presidente della Camera, infatti, aveva definito Salvini «un disperato». L'autore di Gomorra, invece, lo aveva etichettato come «bandito». Su Facebook, però, il ministro finito al centro delle polemiche per aver negato l'ingresso nei porti italiani della nave, ha replicato così: «Orgoglioso di difendere la sicurezza degli italiani, a chi mi insulta mando un sorriso e un bacione».