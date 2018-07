Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Lega intende chiedere un incontro al capo dello Stato Sergio Mattarella appena ritornerà dalla Lituania per discutere della vicenda che riguarda il sequestrare di conti del Carroccio "ovunque" siano, fino a 49 milioni di euro. Fondi che sarebbero frutto della truffa allo Stato per cui Umberto Bossi è stato condannato in primo grado.LEGGI ANCHE La Cassazione: «Sequestrare i beni della Lega ovunque siano» «Si tratta di un gravissimo attacco alla democrazia - riferiscono fonti della Lega - per mettere fuori gioco per via giudiziaria il primo partito italiano. Un'azione che non ha precedenti in Italia e in Europa». Si tratta - proseguono le stesse fonti - di un attacco alla Costituzione perché si nega il diritto a milioni di italiani di essere rappresentati. È una sentenza politica senza senso giuridico. La Lega non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che «ci vogliono impedire di lavorare ed esistere».Dopo la pubblicazione delle motivazioni della Cassazione, che ha accolto il ricorso del pm di Genova contro Salvini, finora finora sono stati bloccati 1,5 milioni di euro. «Diamo fastidio, ma non ci fermeranno», era stata la primareazione del Carroccio che prepara «decine di querele» per chi parla di «soldi rubati dalla Lega». «Mai visti soldi, è un processo politico»,ha detto il ministro dell'Interno e leader leghista, Matteo Salvini.«La Lega e il suo leader rispettino le sentenze come ogni comune cittadino deve fare ogni giorno e restituiscano i soldi pubblici agli italiani», ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina. «Stiamo parlando - ha aggiunto - di una cifra enorme, quei 50 milioni di euro pubblici sono uno scandalo nazionale». «C'è un assordante silenzio grillino in queste ore sui 50 milioni di euro pubblici che la Lega deve restituire agli italiani. Dove sono i tromboni della morale a cinque stelle? Sono in silenzio perché per loro il potere è più forte della verità ora», ha detto ancora Martina.